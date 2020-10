Governo atende Felipe e abre cursos para sargento do Corpo de Bombeiros e PM

O Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28) traz os decretos 15.537 e 15.538 que “autoriza a realização do processo seletivo interno para ingresso no curso de formação de sargentos” da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Os decretos atendem a pedido feito pelo deputado estadual Felipe Orro no dia 7 de outubro, em atenção a solicitações feitas por cabos das corporações que há anos aguardam a oportunidade de ascender na carreira.





“Durante viagem a Corumbá, recebemos esta solicitação de bombeiros que atuavam naquele momento, no combate aos focos de incêndio no Pantanal, margeando as duas faixas da BR-262. Acredito no comprometimento do governo com a progressão funcional do efetivo dos bombeiros”, conta o deputado. “É de suma importância que os bombeiros militares de Mato Grosso do Sul sejam valorizados, diante do importante serviço que prestam à sociedade, conservando o meio ambiente e defendendo os cidadãos em situação de emergência, sobretudo, ajudando a salvar um de nossos grandes patrimônios naturais que é o Pantanal”, continuou.





O Curso de Formação estimula em sua prática conhecimentos gerais, habilidades e competências necessárias para a graduação dos novos sargentos. Os alunos aprendem também, técnicas de como agir com persistência, determinação, comprometimento, trabalho em equipe, empatia, manejo de estresse, coragem, perseverança, discernimento, proatividade, entre outras. Finalizada essa etapa, e obtendo o aproveitamento necessário, o militar está apto a receber a promoção.





ASSECOM