Governador entrega reforma de escola em Maracaju nesta terça-feira (13)

Reinaldo Azambuja deve assinar ainda ordem de serviço para recapeamento de ruas

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), viaja nesta terça-feira (13) para Maracaju, cidade no sudoeste do Estado, para entregar a reforma da Escola Estadual Manoel Ferreira de Lima. O evento está marcado para 8h.





As obras custaram R$ 5,3 milhões, ampliando o prédio, que agora tem dois andares, elevador e painéis fotovoltaicos. Fundada em 1974, esta foi a primeira reforma da unidade, que começou em junho de 2018.





Azambuja deve ainda assinar a Ordem de Início de Serviço de recapeamento das ruas Comandante Camisão e Frankling Ferreira Ribeiro, no Centro; Aguinaldo Ferreira Barbosa, no bairro San Rafael; e Rua Major Carlos Silva, na Vila Juquita. No total, esse serviço está orçado em R$ 1,4 milhão.













Por: Adriel Mattos





***