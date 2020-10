ALEMS| Cinco projetos devem ser votados na Ordem do Dia desta terça-feira (13)

Redação final

2ª discussão

De autoria do Poder Executivo - o Projeto de Lei nº 117 de 2020 cria o Fundo Estadual de Estruturação e Aperfeiçoamento de Parcerias (Feep). Também do Executivo, o Projeto de Lei nº 145 de 2020 dispõe sobre a venda direta de imóveis objeto da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E), de propriedade do Estado de Mato Grosso do Sul e das entidades da Administração Indireta vinculadas.