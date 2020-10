Fox colide em carreta carregada de verduras na BR-163 e motorista fica em estado grave

Motorista do caminhão levaria carga até o Acre e afirma que outro condutor tentou fazer contorno na pista

Motorista do Fox está em estado grave ©Marcos Ermínio

Motorista de um Volkswagen Fox e um caminhão que transportava verduras colidiram na BR-163, na altura do km 503, no começo da tarde desta sexta-feira (23), em Campo Grande. Segundo o motorista da carreta, o condutor do Fox tentou fazer o retorno no meio da pista.





O motorista do Fox, de 56 anos, seguia sentido Jaraguari-Campo Grande. Conforme explicado pelo motorista da carreta, de 36 anos, que sofreu fraturas nas mãos, o motorista do carro “tentou fazer uma conversão e entrar no sentido contrário da pista”.





O condutor do carro de passeio sofreu ferimentos graves e foi encaminhado a uma unidade de saúde entubado. O motorista do carro também precisou ser levado para receber atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros, CCR MS-Via – concessionária que administra o trecho – e Polícia Rodoviária Federal compareceram ao local para prestar atendimento.





Ainda segundo o motorista do caminhão, como a carga que ele levava é perecível e precisa ficar armazenada em câmara fria, o seguro já foi acionado e transportará os alimentos até o destino final, o estado do Acre. Outro caminhão levará o produto, enquanto o dele ficará em um posto de gasolina próximo.





Parte da pista sentido Jaraguari–Campo Grande foi interditada.