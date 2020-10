Black Friday 2020 já cria expectativa em 72% dos brasileiros

Entre os produtos e serviços mais buscados estão as viagens, indicando um movimento positivo para reaquecer o setor turístico do país

Uma recente pesquisa feita pelo Méliuz, apontou que grande parte dos brasileiros estão se mostrando ansiosos pela Black Friday. Marcada para acontecer no dia 27 de novembro deste ano, mesmo diante do contexto de Covid-19, 72% dos brasileiros entrevistados devem aproveitar a data para comprar algo.





A Black Friday já é considerada uma das datas mais aguardadas do varejo brasileiro, seja online ou físico. O costume americano de queimar os preços tem um motivo: limpar o estoque para preparar as vendas para o Natal. No entanto, muita coisa precisa ser adaptada para o evento deste ano.





Devido a pandemia, muito provavelmente, as lojas físicas não terão longas filas aguardando para garantir as promoções. Por isso, esse é o momento para os lojistas se reinventarem em busca de manter os consumidores por perto e melhorar as vendas. Investir em novos canais de atendimento, divulgação nas mídias sociais e alternativas para compras via WhatsApp e com retirada agendada são algumas das estratégias a se pensar.





No entanto, as expectativas são altas. Conforme a pesquisa, 72,21% dos consumidores garantem que vão aproveitar as liquidações deste ano, sendo que 62% já compraram em edições anteriores. Já 26,58% ainda não se decidiram e apenas 1,19% não pretendem comprar na Black Friday.





Entre os que disseram que não vão aproveitar a data para comprar nada, 43% alegaram que a falta de dinheiro é o motivo e outros 43% disseram não acreditar nas promoções da Black Friday.





Principais itens comercializados na Black Friday





A análise sobre a Black Friday deste ano revela que o objetivo das compras é, de fato, economizar em alguns itens necessários, como eletrodomésticos e eletrônicos e presentes de Natal. Veja a lista de produtos aguardados na Black Friday 2020:





52,74% – Eletrodomésticos e eletroportáteis





41,05% – Eletrônicos e Informática





32,36% – Perfumes e Cosméticos





28,64% – Smartphone





28,12% – Móveis e decoração





25,33% – Acessórios e Calçados





24,30% – Roupas





13,85% – Livros





11,27% – Alimentos e bebidas





10,54% – Viagem





9,30% – Jogos e Consoles





8,79% – Relógio e Jóias





8,47% – Artigos esportivos





2,89% – Assinatura de serviços





1,96% – Outros





É interessante destacar que o setor de turismo tem a oportunidade de se reerguer na Black Friday: passagem e hospedagem podem, portanto, ser oferecidas promocionalmente para reaquecer o setor e movimentar ainda mais o turismo regional que tem se revelado como tendência neste momento de flexibilização do isolamento social.