Em caminhadas por todas as regiões da cidade Barbosinha fala com moradores

Com o objetivo de levar as propostas contidas em seu plano de gestão para conhecimento da comunidade douradense, o candidato a prefeito Barbosinha, da coligação (DEM/PSDB/ Solidariedade/PSD/Podemos/ MDB/Patriota/Avante/PSB), tem visita bairros e distritos, acompanhado de seus apoiadores.





Barbosinha tem aproveitado para conversar com grande parte da população, falando de sua preocupação com a situação de calamidade em que o município se encontra e, reafirmando seu compromisso de reconstruir Dourados. “É um desafio que nos propomos a enfrentar e queremos fazer isso com o apoio de cada um”, destaca Barbosinha.





Depois de passar, entre outros, pelos distritos de Vila Vargas, Vila São Pedro, Indápolis, Itahum, aldeias indígenas e bairros como o Jardim Água, 4º Plano, Piratininga, Canaã, o candidato segue para outras regiões da cidade, ouvindo as demandas dos moradores.





Entre as mais citadas pela população estão reivindicações para a saúde, educação, geração de empregos e a revitalização de ruas e avenidas. Para cada solicitação Barbosinha tem propostas que serão amplamente debatidas com todos os segmentos, verificadas as prioridades e na sequência, ir em buscas dos recursos para a execução.





Na saúde por exemplo, o candidato quer ampliar o horário de atendimento das unidades básicas de saúde, facilitando a cobertura ao trabalhador em horários fora do expediente; fortalecer o papel do Agente Comunitário de Saúde; estruturar o Programa “Atenção Ativa” voltado para a população de risco, garantindo a equidade do atendimento, entre várias outras.





Na educação, Barbosinha quer assegurar atendimento integral aos alunos da educação especial, garantindo apoio a profissionais necessários para garantir a aprendizagem dos estudantes; promover e garantir a inclusão das crianças com deficiência; desenvolver o trabalho de busca ativa aos alunos evadidos, combatendo a evasão e o abandono escolar, além de outras.





Se você quer saber mais sobre o plano de gestão do candidato Barbosinha nas demais áreas, e todas as informações sobre o dia a dia da campanha, é só acessar http://prefeitobarbosinha25.com.br/





ASSECOM