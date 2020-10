DOURADOS| Mulheres empreendedoras se unem a Barbosinha para reconstruir o Município

Com o firme propósito de reconstruir Dourados, o candidato Barbosinha (da Coligação DEM/PSDB/Solidariedade/PSD/Podemos/MDB/ Patriota/Avante/PSB), se reuniu com grupo de mulheres empreendedoras da cidade, para apresentar o plano de gestão e ouvir delas a real necessidade e as dificuldades desse segmento.





A empresária Cecília Zauith, esposa do vice-governador e ex-prefeito de Dourados, Murilo Zauith, disse que já abraçou o projeto de Barbosinha e que está muito confiante. “A cidade chegou num momento que a gente não pode mais brincar e, por isso, acho que temos que escolher uma pessoa competente, um gestor como ele é”, declarou.





Cecília observou que “a Prefeitura é uma empresa e se você não tiver um gestor que saiba fazer, nós não vamos chegar a lugar nenhum e, essa é a oportunidade que temos de escolher alguém com esse perfil”. Ela acrescentou que “só quem consegue revolucionar na gestão de uma grande empresa como a Sanesul, pode gerir uma Prefeitura do porte da de Dourados”.





Parceira também nesta busca para colocar Dourados novamente no caminho certo, está a empresária Cristiane Iguma Câmara, esposa do deputado estadual Renato Câmara. Para ela, Barbosinha já provou sua experiência como gestor e está capacitado para administrar a cidade com seriedade e responsabilidade.





“Os desafios são muitos, mas é a dedicação dele que nos faz abraçar sua campanha. Estamos caminhando junto com Barbosinha e sua esposa Maristela, que é medica e conhece como ninguém os problemas da saúde pública em Dourados. Queremos ajudar a mudar os destinos de nossa cidade, com ações eficientes em todas as áreas”, disse Cristiane.





Acreditando também no projeto de Barbosinha, a empresária Evania Ribeiro, falando como alguém que representa o empreendedorismo feminino, disse que confia na capacidade do candidato e entende que ele é o mais preparado para esse desafio. “Sei que ele pode ajudar a mulher douradense a ter o respeito que merece como empreendedora”.





O candidato reafirmou o compromisso em recolocar Dourados na rota do desenvolvimento e disse dos levantamentos já feitos e que irão permitir direcionar ações para resgatar a saúde financeira do município. “Vamos discutir os impactos econômicos e trabalhar para projetar a cidade, em sintonia com os governos estadual e federal, mas sobretudo de resgate da autoestima e da nossa força e capacidade de recuperação econômica”, garantiu Barbosinha.