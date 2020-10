TRÊS LAGOAS| SEDECT prorroga data de cadastro e solicitação de alvará para interessados comercializarem produtos no Dia de Finados

Devido a baixa procura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) estendeu o prazo para que interessados em comercializar produtos específicos durante os 3 dias de homenagens aos Finados (31 a 02 de novembro) se cadastrem para solicitação do alvará de funcionamento. A data foi prorrogada para 28 de outubro.





Conforme a Secretaria, será apresentado ao contribuinte um croqui com a numeração dos espaços para que ele escolha conforme sua necessidade, não podendo alterar o local após a formalização da escolha.





O horário autorizado para a comercialização nas imediações do Cemitério Local será das 06h às 18h, não sendo permitida a venda de produtos no local sem o alvará expedido pela SEDECT, nem mesmo comercialização dos produtos no interior do cemitério e fora do local previamente reservado.





Entre os produtos liberados para comercialização das pessoas cadastradas, estão: velas, arranjos e bebidas não alcoólicos e alimentos permitidos no Código de Postura do Município. Em caso de alimentos, o interessado deverá solicitar também a licença sanitária.





Segundo a SEDECT a montagem e desmontagem das tendas ficará por conta de cada contribuinte. Haverá fiscalização contínua durante todo os dias citados nas imediações do Cemitério.





ESPAÇOS E DOCUMENTAÇÕES





Será disponibilizado o quantitativo de 26 ESPAÇOS destinados a comercialização nas imediações do Cemitério Local. O espaço será de 2,40M X 2,40M para cada tenda, e tendo um espaçamento de 1,50M entre a montagem de uma tenda para outra como medida de segurança sanitária em relação à Covid-19.





Entre os documentos solicitados para a solicitação de alvará está:





PESSOA JURÍDICA





• Xerox do CNPJ;

• Xerox do Alvará de Funcionamento Municipal;

• Xerox do RG do requisitante;

• Xerox do CPF do requisitante;

• Xerox do Comprovante de Endereço;

• Caso a empresa não esteja no nome da pessoa requisitante, deverá apresentar

um documento de procuração com data válida a qual deverá ser juntada ao

protocolo;

• Parecer Técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e

Tecnologia;

• GRTM no valor de R$ 63,86 (10 UFIM – Alvará Precário + 03 UFIM – Taxa de

Ocupação do Espaço Público).





PESSOA FÍSICA





• Xerox do RG do requisitante;

• Xerox do CPF do requisitante;

• Xerox do comprovante de Endereço;

• Parecer Técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e

Tecnologia;

• GRTM no valor de R$ 63,86 (10 UFIM – Alvará Precário + 03 UFIM – Taxa de

Ocupação do Espaço Público).





COVID – 19





Visando seguir as orientações das autoridades e órgãos de saúde, haverá uma equipe de fiscalização para evitar que os contribuintes e visitantes do local deixem de utilizar máscaras no interior do cemitério, onde terá uma equipe de apoio com a aplicação de álcool e aferição de temperatura.





ASSECOM