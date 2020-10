Criança saiu ilesa de acidente em que carreta esmagou carro e matou 2

Os pais dela, Vanessa Alves Pereira, 20 anos, e João Katryell Helfenstens Detz, 23 anos, morreram no local.

O veículo em que a família viajava foi esmagada pela carreta ©Divulgação/Dourados News

A menina de 3 anos, sobrevivente de acidente em que carro foi esmagado por carreta, sofreu apenas arranhão no braço. A colisão entre os dois veículos aconteceu por volta das 16h de ontem (12), no Km 191 da BR-163, entre Caarapó e Juti. Os pais dela, Vanessa Alves Pereira, 20 anos, e João Katryell Helfenstein Detz, 23 anos, morreram no local. Os corpos deles ficaram presos às ferragens.





Conforme apurado pela reportagem, a criança foi socorrida pelo motorista envolvido na colisão e levada para o hospital da região. Depois de passar por exames de praxe, a paciente recebeu alta ontem à noite.

Casal morreu no local do acidente ©Reprodução/Facebook

O condutor contou à polícia que dirigia a carreta com placas de Frederico Westphalen (RS) sentido sul/norte, quando o motorista do VW Gol verde "se perdeu na pista" e bateu na lateral da Scania. O casal morreu na hora. A criança foi socorrida pelo motorista do veículo pesado e levada para a unidade de saúde.





A família havia passado o fim de semana e feriado de Nossa Senhora Aparecida com familiares em Caarapó e seguia para Guaíra (PR), onde vivia atualmente. O veículo de passeio ficou destruído. O rapaz será sepultado em Caarapó onde tem familiares e a mulher em Amambai. No momento do acidente chovia na região e a pista molhada pode ter contribuído para a colisão.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira e Helio de Freitas





***