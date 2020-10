Águas Guariroba reabre loja com capacidade reduzida e certificação internacional de biossegurança

A Águas Guariroba vai retomar o atendimento presencial na principal loja de Campo Grande nesta terça-feira, 13.10. Durante o período de pandemia, a concessionária realizou adequações para atender aos protocolos de segurança e conquistou o selo Safeguard - certificação concedida para empresas que seguem todas as regras de biossegurança, fundamentais no período de prevenção contra a covid-19. A loja central, na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1808, funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h com atendimento presencial exclusivamente para os serviços de troca de titularidade, ligação nova de água e esgoto e religação. Estes serviços e os demais continuam disponíveis nos canais digitais e telefone.





A loja de atendimento vem com uma novidade: o Espaço Virtual. O local foi instalado para orientar e guiar os clientes no atendimento das plataformas digitais da concessionária. Um atendente estará disponível para receber os clientes e orientá-los neste novo ambiente que terá totem de autoatendimento e computadores com acesso à internet.





De acordo com a coordenadora de atendimento ao cliente da Águas Guariroba, Lucilla Barreto, a reabertura da loja acontece em um momento mais seguro para clientes e trabalhadores da empresa, quando os índices de novos casos de coronavírus estão em queda na Capital. “Seguimos todas as orientações das autoridades em saúde e fechamos as lojas em março. Reforçamos nossos canais de atendimento digital e por telefone, prezando pela saúde de todos”, afirma.





“Durante este período, nos preparamos para a reabertura, adequando todos os nossos procedimentos presenciais aos protocolos internacionais de biossegurança. Hoje temos a certificação Safeguard, que atesta este nosso cuidado. Por isso, vamos reabrir as portas de uma loja com capacidade reduzida, porque ainda estamos em período de atenção e pedimos o apoio da população para que procure o atendimento presencial apenas em caso de necessidade. Estaremos com atendimento na mesa exclusivamente para os serviços de troca de titularidade, ligação nova e religação a pedido”, destaca Lucilla.





O selo Safeguard ajuda na prevenção de riscos específicos em todos os lugares, com equipes treinadas em boas práticas de higiene, garantindo que medidas de proteção foram adequadamente configuradas e implementadas de maneira transparente.





A Águas Guariroba realizou diversas adequações nos prédios da loja de atendimento central e na sede administrativa para atender aos protocolos internacionais de biossegurança. A empresa passou por auditorias e conquistou o selo Safeguard, concedido pela certificadora Bureau Veritas.





As unidades da concessionária receberam sinalizações de uso obrigatório de máscaras, distanciamento seguro, totens e dispensers de álcool em gel, proteção de acrílico nas mesas de atendimento e treinamento online para todos os colaboradores. Todas essas medidas foram tomadas durante o período de pandemia para ajudar a preservar clientes e trabalhadores em atividades presenciais.









