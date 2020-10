Condutores de MS já podem renovar a CNH pelo aplicativo Detran Mobile

Detran-MS tem como objetivo facilitar a vida dos condutores e evitar a disseminação do vírus da COVID-19 com o serviço

Os prazos de renovação para a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estão suspensos desde março pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) devido a pandemia do novo coronavírus . Porém, a renovação da CNH já pode ser feita pelo aplicativo Detran Mobile.





O Detran-MS está migrando para os serviços digitais com objetivo de facilitar a vida dos condutores na hora da renovação do documento. Para isso está disponibilizando realização de serviços pelos meios digitais.





Até agora, 101.938 condutores de Mato Grosso do Sul tiveram a habilitação renovada. Em comparação com o ano passado, quando foram 133.923 condutores durante todo 2019, apenas 17% dos habilitados deixaram de renovar a habilitação por conta da pandemia. Só em setembro o Detran realizou 48.835 exames para obtenção de CNH, recorde histórico ultrapassando a média do ano anterior em emissões.





Outros serviços permanecem com prazos suspensos como alegação de vendas de veículos, enviar recursos ou transferir multas de trânsitos. No entanto, quem quiser fazer o serviço pode acessar o novo portal "Meu Detran" ou o aplicativo Detran Mobile.





