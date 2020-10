Carro fica destruído após pegar fogo na BR-267

Caso ocorreu no trecho que liga o distrito de Nova Casa Verde ao município de Bataguassu

Carro ficou completamente destruída pelas chamas ©Da Hora Bataguassu

Veículo Chevrolet Cruze ficou totalmente destruído após pegar fogo na manhã desta sexta-feira (23) na BR-267, em Bataguassu, cidade distante a 335 quilômetros de Campo Grande.





O motorista seguia pela rodovia no trecho que liga o distrito de Nova Casa Verde ao município de Bataguassu, quando percebeu que estava saindo fumaça da parte dianteira do carro.





Logo após estacionar o carro às margens da rodovia, na altura do quilômetro 55, o veículo começou a pegar fogo. As chamas se espalharam rapidamente e o Cruze ficou totalmente destruído.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas. As causas do incêndio serão investigadas.





Por Kerolyn Araújo