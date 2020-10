CAPITAL| Prefeitura entrega prêmios aos ganhadores do 5º sorteio da Nota Premiada

A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta sexta-feira (23) a entrega da premiação do 5°sorteio da Nota Premiada, realizado no mês de setembro pela loteria federal. Os três contemplados retiraram os prêmios de R$ 50 mil, R$ 15 mil e R$ 5 mil, na Central de Atendimento do Cidadão.

A Promoção da Nota Premiada Campo Grande prevê a distribuição de prêmios àqueles que contratarem serviços consubstanciados em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e emitida por prestadores de serviços estabelecidos no Município, visando incentivar a emissão do documento fiscal.

