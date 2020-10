CAPITAL| Tempo fecha e anuncia tempestade prevista para Campo Grande nesta quarta-feira (14)

Chuva com ventania e granizo é esperada para Capital

Tempo fecha em bairros de Campo Grande ©Leonardo de França

As nuvens carregadas de chuva começam a aparecer, na tarde desta quarta-feira (14), com expectativa de temporal acompanhada com rajadas de vento e queda de granizo em bairros de Campo Grande . O tempo fechado já dá sinal na região norte e central da cidade.





De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo e Clima), é esperado chuvas com significativa, com ventos fortes de até 50 km/h. Deve haver um declínio na temperado de 36°C para 29°C.





O meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp Anhanguera, explica que há um centro de baixa pressão no Paraguai, que associado ao corredor de umidade da Amazônia, acaba formando as áreas de instabilidade em Mato Grosso do Sul.





“O corredor de umidade da Amazônia, associado a esse centro de baixa pressão, vai permitir a formação de nuvens mais carregadas com possibilidade de pancadas de chuvas no centro–sul do Estado, entre Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, incluindo Amambai”, explica o meteorologista.