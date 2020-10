CAPITAL| Em 20 minutos, tempestade tem ventos de 80 km/h e deixa estragos em Campo Grande

A sensação térmica caiu de 38°C para 20°C, segundo meteorologia

©Leonardo de França

A tempestade registrada na tarde desta quarta-feira (14) deixou rastros de destruição em bairros de Campo Grande. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão Filho, a velocidade das rajadas de vento atingiram 80 km/h em apenas 20 minutos de temporal.





De acordo com o monitoramento, as trovoadas foram isoladas, as pancadas de chuva acumularam 6,6 milímetros acompanhadas de ventos fortes. A temperatura marcava 38,6°C no início da tarde, porém, com a chegada do temporal, os termômetros registraram declínio para 20,3°C.





Várias regiões da Capital registraram prejuízo como queda de árvore e destelhamento de casas. No bairro Estrela do Sul, uma residência teve queda das telhas, e por pouco, não atingiu um comércio.





Um carro Volkswagen Gol em movimento na Avenida Ernesto Geisel foi atingido por uma árvore. A lataria e os vidros foram danificados e um pneu dianteiro furado com o impacto dos galhos. Embora o sus, o motorista não ficou ferido.





Segundo uma moradora da Rua Engenheiro Edno Machado, no bairro Santa Emilia, uma árvore antiga caiu e bloqueia a via totalmente. Os galhos, por pouco, não atingiram a entrada de um comércio.





Já na Rua Manoel Cavalcante Proença, Vila bandeirantes, outra árvore foi ‘arrancada’ com as raízes pela ventania. A via também está bloqueada e os condutores precisam realizar o retorno.