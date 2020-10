BUSCA E APREENSÃO| PF encontra dinheiro entre as nádegas de vice-líder de Bolsonaro

A crônica político-policial brasileira consegue se superar sempre, e de forma cada vez mais repugnante — escatológica, até.

Senador Chico Rodrigues ©ARQUIVO

Se histórias de dinheiro escondido em cueca por suspeitos de corrupção fizeram barulho em um passado recente, pode-se dizer que nesta quarta-feira, 14, elas foram superadas na escala da indecência.





Ao cumprir mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 14, na casa de Chico Rodrigues (foto), vice-líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, a Polícia Federal encontrou cédulas de dinheiro escondidas entre as nádegas do senador.





O instante da apreensão foi registrado em imagens pelos policiais, segundo uma fonte com acesso ao caso. Para se ter uma ideia do absurdo da situação, algumas notas recuperadas estavam sujas de fezes.





O constrangimento foi geral. Ao todo, os policiais encontraram cerca de 30 mil reais escondidos sob as roupas do senador, em Boa Vista. Uma parte do valor estava na cueca dele. Foi justamente ao averiguar os maços na cueca que os investigadores se deram conta de que havia mais e localizaram notas entre as nádegas do vice-líder de Bolsonaro.





Além do dinheiro localizado junto ao corpo do senador, os policiais apreenderam pelo menos mais 40 mil reais na casa dele, parte em moeda estrangeira.





O senador foi alvo da Operação Desvid-19, que investiga um esquema de desvio de 20 milhões de reais de emendas parlamentares destinadas à Secretaria de Saúde de Roraima para o combate à pandemia de coronavírus.





Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital de Roraima. O Supremo Tribunal Federal autorizou a ação policial no curso de um inquérito que corre sob sigilo. A Controladoria-Geral da União participou da apuração.





Crusoé tenta contato com o senador Chico Rodrigues e com o seu gabinete desde a manhã desta quarta, mas ainda não obteve retorno.





