BATAGUASSU| Prefeitura investe em reforma de Centros de Educação Infantil

Que a educação é a base para um mundo melhor isso ninguém dúvida. O espaço onde ela acontece também precisa ser agradável e acolhedor para que as crianças possam se sentirem estimuladas e os profissionais da área também tenham um local apropriado para desenvolverem seu trabalho.





Pensando nisso, a Prefeitura de Bataguassu está realizando a reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) “Prefeito Ênio Martins”, em Bataguassu; CEI "Ana Maria Berro" e Escola Municipal "Professor Pedro Domingues de Figueiredo", ambas localizadas no Distrito de Nova Porto XV.





BENFEITORIAS





No Centro de Educação Infantil (CEI) “Prefeito Ênio Martins”, as melhorias contemplam a substituição de 100% das janelas da unidade escolar; reparos no telhado e no pátio além de pintura completa da unidade. Será construída ainda uma nova sala para os professores. O investimento é na ordem de R$ 270.966,17 mil. A instituição atende 155 crianças de zero a cinco anos.





Outra unidade que passa por melhorias é o Centro de Educação Infantil (CEI) "Ana Maria Berro", no Distrito de Nova Porto XV, responsável pelo atendimento de 76 crianças de zero a cinco anos. A reforma no local contará com a construção de uma nova sala para professores; banheiros, sala da diretoria e recepção (ampliação de 100 m²); implantação de lactário; construção de novo depósito de alimentos, reforma completa de todos os banheiros com adequação das normas de acessibilidade e substituição de forro de madeira por PVC. O investimento é na ordem de R$ 237.518, 18 mil, com a entrega da obra prevista para o mês de dezembro deste ano.





O prédio da Escola Municipal "Professor Pedro Domingues de Figueiredo" também será beneficiado com melhorias e receberá a cobertura da quadra esportiva (650 m² de cobertura); novos banheiros para alunos e professores com adequação das normas de acessibilidade; e a reforma da cozinha. O valor estimado da obra que ainda será licitada é de R$ 587.134 mil. A unidade escolar atende 224 estudantes da Educação Infantil e 1ª ao 5º ano do Ensino Fundamental.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), os investimentos fazem parte de um planejamento da administração municipal e mostram a preocupação da gestão com a educação local. "Além de melhorar a qualidade nos atendimentos voltado aos estudantes, o objetivo da gestão é dar melhores condições aos profissionais que trabalham nas unidades", comenta.





Caravina relembra que a administração municipal promoveu nos últimos anos reformas e ampliações diversas em várias unidades escolares, que garantiram uma melhor infraestrutura.





O atual presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) acrescenta que com a construção do novo CEI localizado no bairro Jardim Santa Luzia, o déficit de vagas em creches será zerado.





O novo CEI atenderá em torno de 188 crianças com faixa etária de zero a quatro anos e deve ser entregue ainda no final deste ano. O investimento é superior a R$ 2 milhões em recursos próprios.









JE