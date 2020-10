BATAGUASSU| Por meio de Decreto, Prefeitura revoga toque de recolher e libera realização de práticas esportivas

Com base no Decreto Municipal nº 245/2020, de 1º de outubro de 2020 publicado na edição de hoje (02/10) do Diário Oficial e disponível também para consulta no Portal da Transparência , ficam também autorizadas as práticas esportivas coletivas em locais públicos e privados, sendo permitidas todas as modalidades (individuais e coletivas), de caráter amador e recreativo desde que sejam seguidas determinações como o uso obrigatório de máscara e utilização do próprio recipiente com água.