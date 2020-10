ALCINÓPOLIS| Atual prefeito pode ser reeleito com apenas um voto

Outra cidade do estado, Japorã, também se encontra na mesma situação com apenas um postulante ao Executivo Municipal

Apenas um voto poderá reeleger o atual prefeito de Alcinópolis Dalmy Crisóstomo (DEM) nas eleições municipais deste ano. Acontece que a Justiça Eleitoral deferiu o registro de candidatura única de Crisóstomo. A sentença é do juiz Francisco Soliman, da 38ª Zona Eleitoral de Costa Rica e região.





A decisão foi publicada no Mural Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul TRE-MS). No documento o juiz afirmou que o atual prefeito entregou, em tempo hábil, toda a relação necessária para o deferimento da candidatura.





Contudo, a cidade que - de acordo a Justiça Eleitoral - tem 3.502 eleitores, pode ter Dalmy Crisóstomo reeleito com apenas um voto, ou seja, se apenas ele for às urnas vencerá as eleições.





O fato ocorreu porque nenhuma outra sigla fez convenções eleitorais para definir seus candidatos dentro do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que se encerrou no último dia 16 de setembro.





O primeiro turno das eleições acontecerá em 15 de novembro.