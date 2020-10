CAPITAL| "Tufão" não registrado pela meteorologia faz estragos na região da Base Aérea

Parte da região oeste de Campo Grande, que engloba bairros como o Taveirópolis, teve estragos depois da chuva surpresa na Capital

Frontlight cedeu sobre fios de energia na Vila Duque de Caxias ©Paulo Francis

Parte da região oeste de Campo Grande, que engloba bairros como o Taveirópolis e Vila Duque de Caxias, ambos próximos do Aeroporto Internacional e à Base Aérea, sofreu estragos depois da chuva surpresa na Capital esta tarde. Casas foram destelhadas, árvores e outdoors caíram na região, que até o momento, não teve falta de energia.





Inquilina de imóvel onde caiu um frontlight, Isabel Cristina da Costa nem havia visto o estrago quando falou com a reportagem. “Meu Deus!”, exclamou ao ver a estrutura praticamente cedendo sobre seu carro e de seu filho, que trabalham juntos na empresa, localizada na esquina das avenidas Duque de Caxias e Presidente Vargas.





Segundo ela, a queda já era prevista, já que a estrutura balançava muito e rangia. “Isso aqui já estava em perigo. Até já chamamos o pessoal da empresa (de comunicação) pra arrumar, porque quando venta, estrala muito. Eles vieram e arrumaram, mas agora cedeu”.

Árvore fechou rua no Taveirópolis ©DR

O frontlight entortou sobre fios de energia e a Energisa informou em nota que “equipe da concessionária irá apoiar na retirada da estrutura, tendo em vista a proximidade da rede elétrica.”





No Taveirópolis, na região entre a avenida Lúdio Martins Coelho e rua Padre João Greiner, diversas casas foram destelhadas e árvores caíram. “Foi num instante, não levou 5 minutos. Eu assustei porque foi um vento que parecia um tufão, acabou a energia e voltou”, conta a moradora Adélia Echeverria, 53 anos, que é professora.





A queda dos outdoors, segundo repassado ao Campo Grande News pelo canal Direto das Ruas, foi na mesma região, próximo à Base Aérea e ao Aeroporto Internacional.





Apesar dos estragos, a meteorologia, que não previa a chuva para hoje na Capital, também não registrou vento acima de 35 Km/h hoje na cidade, e no momento da chuva, o registro foi de 23 Km/h, que é considerado vento moderado.

Telhas cobriram chão de rua no bairro Taveirópolis ©DR

“A máxima de hoje foi de 32 km/h registrado às 5 horas da manhã. À tarde, a máxima de vento foi de 28,8 km/h registrado às 17h”, informou o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Lucia Morel