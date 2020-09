Unidade Cassems Carandá completa cinco anos cuidando da saúde física e mental dos servidores com humanização

O unidade tem o objetivo de oferecer cuidados aos pacientes, por meio de um atendimento multiprofissional e diferenciado

No mês de setembro, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) completou cinco anos da inauguração da Unidade Cassems Carandá, em Campo Grande. A Unidade tem o objetivo de oferecer cuidados aos pacientes, em relação à sua saúde física e mental, por meio de um atendimento multiprofissional e diferenciado. O ambulatório fica na Rua Boipeva, 184 – Carandá Bosque. Para ter acesso, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 3384-6344.





De acordo com a coordenadora da Unidade Cassems Carandá, Larissa Rodrigues Muller, o centro também funciona como um segundo pólo de suporte à saúde mental dos beneficiários, com o aumento das demandas do Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps). “Além de ser um centro de referência para atendimento psicossocial, há os serviços de Ginecologia, Fisioterapia, Odontologia, Obstetrícia e Medicina Geral”.





Durante o período de pandemia da Covid-19, houve a necessidade de dar assistência específica para a saúde mental dos colaboradores e a Unidade Carandá foi escolhida estrategicamente para este fim, conforme explica a coordenadora de Psicologia da Cassems, Claudia Szukala. “O atendimento psicológico é para todos os beneficiários. No entanto, com a incidência do coronavírus, organizamos o fluxo para ampliar os cuidados com os colaboradores, pois muitos estão na linha de frente do enfrentamento da doença. Então, no centro, o funcionário pode receber uma atenção especializada e, se for o caso, ser encaminhado para a psicoterapia. A unidade é localizada próxima à sede administrativa, o Hospital Cassems e o Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA), logo, fica mais fácil para o colaborador ir até lá”.





Larissa Muller salienta que a expectativa para os próximos anos, em relação à unidade, é potencializar o atendimento. “Buscamos melhorar cada vez mais o setor psicossocial, tendo em vista o aumento da procura por essa especialidade. Ainda, capacitar a equipe de colaboradores para aprimorar a prestação de serviços aos beneficiários”.





