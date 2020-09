ELEIÇÕES 2020| Loester descumpriu acordo e lançou candidatura "inviável", diz Soraya no TRE

Presidente estadual do partido, a senadora anunciou que a convenção desse domingo não valeu e uma nova será feita na quarta-feira (16)

Senadora Soraya Thronicke na frente do Tribunal Regional Eleitoral, com a documentação que seria protocolada ©Silas Lima

Em pronunciamento nesta tarde na porta do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya Tronicke (PSL) foi personagem de mais um capítulo na pendenga interna da legenda para definir o candidato à prefeitura de Campo Grande. De um púlpito instalado no lugar, anunciou que na sexta-feira, 11 de setembro, o deputado federal Loester Carlos já havia sido destituído da função de presidente municipal do partido.





Com isso, não tem validade a convenção comandada por ele no domingo (13), na qual se lançou candidato à sucessão de Marquinhos Trad (PSD), aplicando rasteira política no vereador Vinícius Siqueira, que se transferiu do DEM para o PSL com a promessa de ser o nome para a eleição municipal.





Aliada de Siqueira na disputa, a senadora afirmou precisou agir para combater uma injustiça. Foi protocolada na Justiça Eleitoral impugnação contra as atitudes de Loester como presidente e convocada uma nova convenção para quarta-feira, 16, confirmou.





“Como presidente estadual do PSL eu tenho a responsabilidade, obrigação e o compromisso de manter o partido no caminho certo”, declarou. Ela não deu entrevista.





Acordo descumprido – Ao se pronunciar, Soraya relembrou que a saída de Vinicius do DEM para o PSL incluiu o compromisso de lança-lo para a disputa à prefeitura.





“Nós convidamos o vereador Vinícius Siqueira para o PSL porque as bandeiras são convergentes, atuando no combate à contra corrupção, na transparência e na fiscalização dos recursos públicos dinheiro público”, discursou.





De acordo com ela, as análises técnicas indicaram Vinícius como o melhor candidato. O combinado, disse, também foi coibir “candidaturas inviáveis”





“Porém, aos 45 do segundo tempo, o deputado descumpriu o acordo e se lançou candidato”.





O processo, explicou, vai correr de forma aberta na Justiça Eleitoral. Loester Carlos, em seu perfil do Facebook, disse é que alvo de uma "reorganização do sistema", por medo de sua candidatura.





"Isso é pq eu ainda nem fui num debate falar tudo que sei. Aguardem o bicho vai pegar (sic)", escreveu.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Marta Ferreira e Ana Paula Chuva