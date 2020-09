TRÊS LAGOAS| Projetos atuais e futuros sobre turismo são discutidos por COMTUR e equipe da Administração Municipal

Membros do COMTUR de Três Lagoas se reuniram com o Gestor Municipal e equipes da administração para conversar sobre os projetos atuais e futuros ligados ao turismo de Três Lagoas. Os secretários José Aparecido Moraes, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT); Soyla Carla Garcia, da Secretaria de Finanças, Receita e Controle (SEFIRC) e a diretora de Planejamento Econômico e Controle Urbanístico, da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (SEGOV), Juliana Petek explanaram, junto aos membros do Conselho, os principais projetos da gestão tirando ainda dúvidas sobre os próximos passos da Comissão.





Entre os assuntos fomentados na reunião estava o Balneário, Plano Diretor de Turismo, a Casa do Artesão, entre outros temas. Juliana se colocou à disposição da equipe para ajudá-los no que fosse necessário para ajudar com relação a informações referentes a legislação do Turismo.





“Eu e toda a equipe nos colocamos a disposição do Moraes e do COMTUR para auxiliá-los nos próximos passos para a realização dos projetos no nosso Município”, disse Juliana.





Para Moraes, “a participação e o compromisso da Administração Municipal, no que diz respeito ao Turismo em nosso Município, tem muito a ver com as diretrizes e obrigações cobradas pelo Prefeito com a participação efetiva do COMTUR que não mede esforços para alavancar nosso progresso no turismo”, disse o secretário da SEDECT.