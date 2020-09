Suspeito de estuprar a própria mãe, garoto é levado para Unei

Profissionais de saúde suspeitaram quando a vítima chegou com ferimentos graves em hospital de Dourados

Adolescente sendo levado para Unei na manhã de hoje (Foto: Adilson Domingos)

Adolescente, de 17 anos, que havia sido apreendido por suspeita de estuprar e agredir a própria mãe, de 60 anos, foi levado nesta manhã (2) para a Unei (Unidade Educacional de Internação) de Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande.





Ele foi apreendido na tarde de terça-feira (1º) por policiais militares da Força Tática. Segundo o jornal Dourados News, o morador da Aldeia Jaguapiru, uma das reservas indígenas do município, cometeu a violência na noite da última sexta-feira (31).





A investigação começou quando a idosa foi no Hospital da Missão Caiuás com hematomas e sangramento. Ainda conforme o jornal, os profissionais de saúde da unidade desconfiaram e entraram em contato com a PM (Polícia Militar).





Informações apuradas pelo site sugerem que o jovem estava sob efeito de bebidas alcoólicas e ao chegar na residência, agrediu a mãe e abusou sexualmente dela.





Ele foi pego polícia ontem e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia da cidade.

Fotos recebidas pelo Dourados News mostram a vítima com ferimentos no rosto (Foto: Divulgação/Dourados News)









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Guilherme Correia - Colaborou Helio de Freitas, de Dourados