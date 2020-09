Deputado Felipe Orro destina R$ 118 mil para comprar Raio-X a hospital de Bela Vista

Hospital São Vicente de Paula ©DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Bela Vista abre, nesta quinta-feira (3), o processo licitatório para compra de um aparelho de Raio-X Digital que atenderá pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) no Hospital São Vicente de Paula. Os recursos para aquisição do aparelho são provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Felipe Orro no valor de R$ 118 mil.





O deputado justifica a emenda lembrando que, atualmente, para fazer um exame de Raio-X, o paciente precisa buscar atendimento em Campo Grande, uma distância de 325 quilômetros de Bela Vista. “Neste momento de dificuldade, com hospitais lotados, as pessoas não podendo se deslocar devido à pandemia, é um contratempo muito grande que será superado”, comemora.





Ainda este ano, Felipe destinou outra emenda de R$ 40 mil para auxiliar a Saúde de Bela Vista no combate a pandemia. No total, Felipe Orro já encaminhou R$ 220 mil em emendas para Bela Vista, beneficiando as áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.





Em 2011 foram R$ 30 mil para compra de um veículo utilizado no transporte de estudantes, no ano seguinte, R$ 20 mil para compra de outro veículo, desta vez para atender a Assistência Social. Em 2014, Felipe destinou duas emendas de R$ 20 mil cada para a área de Educação, sendo uma para a compra de computadores, impresso, livros infantis e brinquedos; e R$ 20 outra para aquisição de mais um veículo.





As escolas estaduais Joaquim Murtinho e Castelo Branco, foram beneficiadas com R$ 20 mil e R$ 30 mil, respectivamente, aplicadas na compra de condicionadores de ar que atende alunos e professores das instituições. Já em 2017, Felipe contemplou a Saúde local com duas emendas: a primeira para aquisição de um veículo no valor de R$ 21 mil e a segunda, de R$ 59 mil, para compra de bens permanentes.





ASSECOM