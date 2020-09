Sebrae realiza maior evento do Centro-Oeste sobre Marketing e Vendas Digitais

Programação gratuita traz grandes nomes do mercado brasileiro para apresentar conteúdos relevantes aos pequenos negócios





Programação completa e inscrições em revolution.ms.sebrae.com.br





Com a proposta de mostrar as novas tendências do mercado para os empreendedores, o Sebrae/MS realiza entre os dias 10 de setembro a 08 de outubro o Sebrae Revolution MKT e Vendas. Totalmente gratuito, o maior evento on-line do Centro-Oeste sobre Marketing e Vendas Digitais começa na quinta-feira (10), às 19h, com a presença virtual de profissionais renomados.





O evento de abertura do Sebrae Revolution contará com Alfredo Soares, sócio-diretor da VTEX, a maior plataforma de e-commerce da América Latina; Gabriel Junqueira, fundador do InfoVarejo, o maior portal de gestão e tecnologia para varejo; e Lucia Haracemiv, fundadora e CEO da DNA de Vendas, consultora especializada em aumento de produtividade em vendas.





Ao todo, a programação inclui dois eventos principais, 13 palestrantes e quatro talks, além de outras ações que acontecerão em conjunto. Segundo o analista do Sebrae/MS, Leandro Passos, o evento é voltado para quem precisa reposicionar o negócio ou interessados em empreender.





“Trazemos uma programação diversificada com especialistas, que vão apresentar o que há de mais atual em Marketing e Vendas para quebrar paradigmas, criar conexões e impulsionar o empreendedorismo em Mato Grosso do Sul”, destaca.





Programação completa





No dia 15 de setembro, em comemoração ao Dia do Cliente, acontecerá o talk-show “Construindo a experiência do cliente”, comandado por Manoel Carlos Jr., profissional pioneiro em Marketing de Experiência no Brasil, e Jacqueline Gomes, especialista em método Disney e Costumer Experience.





Já no dia 22 de setembro, tem mais um talk-show, sobre Vendas Online: "As melhores estratégias para o seu negócio", com as ministrantes Lúcia Haracemiv (DNA de Vendas) e Camila Renaux, especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial para Negócios pelo MIT, e eleita duas vezes a melhor profissional de Marketing do Brasil.





A programação segue no dia 29 de setembro, com um talk-show sobre “Posicionamento Estratégico: Diferenciando sua empresa no mercado atual”, com os convidados Rodrigo Noll, fundador da Base Viral, e Tony Ventura, pesquisador e especialista em novas tecnologias.





No dia 06 de outubro, tem o talk-show “O novo MEI”, com o palestrante e especialista em times de vendas, Thiago Concer, e Fred Rocha, consultor especialista em varejo e consumo do cliente.





No dia 8, será a vez do Descomplica MEI, das 9h às 17h, com o tema “Orientações práticas sobre operações técnicas”, para orientar o Microempreendedor Individual a como manter sua empresa em dia.





No mesmo dia, a partir das 19h, tem início a programação de encerramento, com a participação de Joel Jota, ex-atleta da Seleção Olímpica de Natação, que vai conversar sobre “Alta performance”. Em seguida, participam Guilherme Cioffi, Diretor de e-commerce da Avon Brasil, apresentando o case de e-commerce da empresa, e Lúcia Haracemiv, da DNA de Vendas, com a palestra “Vendas em alta performance”.





Inscrições gratuitas





Para participar, os interessados devem se inscrever gratuitamente na Loja do Sebrae ou pelo site: revolution.ms.sebrae.com.br . Um link exclusivo para acompanhar a transmissão das palestras e talk-shows será enviado para os inscritos. Para mais informações, ligue: 0800 570 0800.





ASSECOM