Quinta-feira será mais um dia de tempo seco com umidade baixa e calor de 41ºC

Tempo continua firme e máxima prevista para o Estado é de 41°C





O tempo segue firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (3). Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indicam dia de céu claro a parcialmente nublado, sem expectativa de chuva.





A umidade do ar se mantém baixa em todas as áreas. As regiões pantaneira, central e norte terão maior impacto do tempo seco, com os índices podendo atingir estado de alerta a saúde. A variação está estimada entre 65% a 15%.





O vento estará fraco a moderado em todas as regiões. O calor predomina e o dia terá uma grande amplitude térmica. A mínima prevista para o Estado é de 18°C e a máxima de 41°C. Para a Capital a variação estimada é de 15°C a 37°C.





Conforme o Cemtec, as condições de tempo seco tem influência de um anticiclone a médios níveis que eleva as temperaturas e derruba a umidade do ar. Entre as orientações de prevenção a saúde estão: ingerir bastante líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exercícios entre 10h e 16h, evitar exposição à luz solar em horários de pico de calor, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.





Por: Mireli Obando, Subcom