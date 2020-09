BATAGUASSU| Com medidas de biossegurança, Colégio Anglo retoma aulas presenciais

O instituto Ideal de Ensino - Anglo Bataguassu, retornou as aulas presenciais de forma gradativa nesta quarta-feira (02). As escolas particulares de Bataguassu foram autorizadas a retornar as aulas presenciais por meio do Decreto Municipal nº 210/2020, da Prefeitura de Bataguassu.





A escola que é uma das primeiras a retomar as aulas presenciais no estado de Mato Grosso do Sul, teve seu projeto de biossegurança aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, onde contém todas as medidas de segurança que estão sendo implementadas para evitar contágio do novo coronavírus (Covid-19).

Aulas no colégio Anglo Bataguassu voltaram nesta quarta-feira ©DIVULGAÇÃO Nesta quarta-feira, as aulas foram inciadas ao estudantes do ensino fundamental. Os alunos da educação infantil tem previsão de retorno para o dia 1º de outubro.

Entre as medidas que estão sendo tomadas está a aferição da temperatura com termômetro digital de todos os alunos na entrada, e se caso a temperatura estiver acima de 37,5ºC não poderão entrar na escola. Ainda na entrada os estudantes vão passar por tapetes sanitizantes e higienização das mãos no totem de álcool gel.

Segundo o diretor do colégio, Fabiano Rosa, se caso alguma criança que tiver entrado na escola com temperatura normal e depois apresentar febre, ele ser encaminhado para uma sala separada dos outros alunos e preparada para esse tipo de situação.





O uso de máscaras também é obrigatório em todos os ambientes escolar. Nas salas de aula, as carteiras obedecem um distanciamento recomendo e são constantemente higienizadas. Para aumentar a segurança somente os alunos poderão entrar na escola e os pais vão seguir mantendo contato via telefone ou aplicativo de mensagens.

Fabiano ainda ressalta que a presença nas salas de aulas são facultativas, e as aulas online vão seguir normalmente para os alunos e pais que se sentem mais seguros em casa.





"As mudanças são muitas mas nós vamos nos adaptar com tranquilidade. Nossas crianças e jovens tem a capacidade de entender as situações, nos surpreendendo a cada dia. Seguiremos fazendo nosso melhor. Estamos prontos, podem contar conosco" finalizou o diretor da escola.





Fonte: CENÁRIOMS

Por: Diego Oliveira