Primeiro domingo da primavera será de sol e calor em todas as áreas de Mato Grosso do Sul

O primeiro fim de semana da primavera será de temperaturas em torno dos 40°C em algumas áreas de Mato Grosso do Sul.





Para este domingo (27) a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica aumento de nuvens que deixarão o céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões. Não há expectativa de chuva.





A umidade relativa do ar estará baixa, especialmente na região do bolsão, com variação de 55% a 15%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Recomenda-se ingestão de muita agua, umidificar ambientes e cuidados com idosos e crianças.





Vento fraco a moderado em todas as regiões com rajadas no setores sudoeste e sul do Estado.





Neste dia o Estado pode registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 40°C. Para a Capital essa variação está estimada em 25°C a 36°C.





Confira detalhes para outros municípios no mapa.









Por: Mireli Obando, Subcom