HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (27)

Você pode ficar no seu canto hoje, maquinando novas maneiras de dar uma sacudida na vida profissional e melhorar a sua posição no trabalho. Ou pode ficar remoendo a preocupação de encontrar um novo trabalho, se a crise te pegou de surpresa. Seja como for, anote as boas ideias que surgirem e não deixe passar nenhuma oportunidade de fazer um bico, tá? Só não vale exagerar: tente equilibrar os assuntos profissionais com a vida familiar e os momentos de lazer. A boa notícia é que Mercúrio, regente da sua Casa 2, vai entrar em Escorpião! O resultado é que uma parceria ou sociedade pode surgir e ajudar a dar um jeito nos perrengues financeiros. Mesmo com tanta coisa acontecendo, a vida a dois também se destaca e um bom papo ajuda a acertar as coisas com o seu amor. Mercúrio também vai dar uma agitada na paquera: fique atenta pra não perder nenhuma chance de brilhar, tá?