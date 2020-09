Pesquisa monitora reabertura do turismo em Bonito

Turistas que estiveram no município no período de reabertura das atividades devem responder questionário on-line

Bonito é considerado um dos principais destinos de ecoturismo do mundo. Créditos: COMTUR

Com o objetivo de acompanhar os turistas que visitaram Bonito e fazer um monitoramento devido à pandemia de Covid-19, a Secretaria de Turismo de Bonito em parceria com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul elaborou uma pesquisa para ser respondida pelos visitantes. O formulário on-line já está disponível para os interessados.





As informações coletadas serão organizadas pelo Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul. O levantamento considera a retomada das atividades turísticas no município a partir do mês de julho, e a necessidade de um monitoramento efetivo em virtude do crescimento do fluxo turístico nos feriados.





Para se ter uma ideia, segundo o Observatório, na semana de 1º a 07 de setembro – que antecede o feriado de Independência do Brasil –, Bonito apresentou um aumento de 123% no número de visitações nos atrativos, quando comparado à semana anterior (24 a 31 de agosto).





Na visão do gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, o número de visitantes mostra o resultado da atuação do trade turístico e da governança do segmento, que realizaram previamente as adequações em saúde e segurança para receber os turistas. Um exemplo deste esforço conjunto é o programa Bonito Seguro , iniciativa do Sistema S para apoiar a retomada segura.





“Vemos esse número como um resultado do apoio do Sebrae e do programa Bonito Seguro, juntamente ao trade e a adesão individualmente de cada cliente. Os empresários fizeram um bom trabalho visando a retomada segura do turismo, e esperamos que isso se mantenha principalmente neste momento”, disse.





Como preencher a pesquisa





O tempo de preenchimento do formulário é de cerca de dois minutos. A recomendação das instituições é que os empresários do trade turístico também repassem o questionário aos clientes atendidos no período de reabertura. A pesquisa pode ser acessada no link: www.turismo.bonito.ms.gov.br/monitoramento





ASSECOM