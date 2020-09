ELEIÇÕES 2020| Solidariedade lança Miglioli para prefeito e Carlla Bernal como vice na Capital

Partido vai contar com uma chapa completa de 44 candidatos a vereador em Campo Grande

O Solidariedade (SD) vai lançar hoje (15), a partir das 19h, o ex-secretário estadual de Obras, Marcelo Miglioli como candidato a prefeito na Capital, tendo a enfermeira Carla Bernal como vice. O partido também apresenta sua chapa com 44 postulantes ao cargo de vereador. A sigla já tem o apoio do PMN.





“Nossa principal bandeira de campanha será o desenvolvimento humano, queremos melhorar a qualidade de vida dos campo-grandenses, com foco nas pessoas”, descreveu Miglioli, em entrevista.





Ele ressaltou que entre seus projetos está a criação de “eixos de mobilidade urbana” em Campo Grande, tendo entre as ações o monitoramento do trânsito da Capital. “Tem locais que não podemos mais ter apenas semáforos e sim já pensar em viadutos”, destacou ele.





Miglioli adiantou que já conseguiu apoio do PMN e que busca fechar com outros partidos até o final das convenções. A sua candidata a vice será Carlla Bernal, que é enfermeira e servidora da prefeitura de Campo Grande desde 2007, atuando no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





O Solidariedade segue para eleição na Capital com 44 candidatos a vereador, em chapa completa, buscando ampliar as vagas na Câmara Municipal, tendo hoje apenas um representante, Epaminondas Vicente (SD), já que Eduardo Cury deixou a legenda durante a janela partidária, indo para o Democratas.





Evento





A convenção do SD irá ocorrer no sistema “drive in” no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais da legenda. O evento terá toda uma estrutura para evitar aglomeração dos filiados, em função da pandemia do coronavírus.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Leonardo Rocha