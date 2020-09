PANDEMIA| Taxa de letalidade pela Covid segue elevada e número de óbitos sobe para 1.303 no Estado

Com 11 novos óbitos confirmados no boletim epidemiológico desta quarta-feira (30) sobe para 1.303 o número de vítimas da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A média móvel indica que 14,1 pacientes perderam a batalha para a doença na última semana, e a taxa de letalidade está elevada em 1,9%.





Os novos registros são de Campo Grande (+5), Anastácio (+1), Corumbá (+1), Dourados (+1), Ponta Porã (+1), Terenos (+1) e Três lagoas (+1). Nos dados apresentados hoje, os pacientes tinham idades entre 30 a 87 anos, sendo 9 com fatores de risco e comorbidades e apenas 2 com nada relatado.

“Na semana do dia 24 a média tinha caído estava em 12, e agora aumentando novamente essa média, mantivemos em 14 óbitos por dia e lamentamos todos eles que acontecem nas famílias sul-mato-grossenses”, enfatizou a secretaria-adjunta da SES Christine Maymone ao lado do titular da pasta, Geraldo Resende durante live.





O número de casos confirmados nesta quarta-feira (30) soma 743, elevando o número de casos no Estado para 69.706. Desse total 5.115 são casos ativos (isolamento e hospitalares) e outros 63.288 são considerados recuperados. A média móvel indica que surgiram 585 novos casos nos últimos 7 dias.





As internações permanecem na média. Com a atualização dos dados, Mato Grosso do Sul possui 474 casos de internação, sendo 244 em leitos clínicos e 232 em leitos de UTI.





Confira aqui o detalhamento do boletim epidemiológico desta quarta-feira, 30 de setembro.









Por: Mireli Obando, Subcom