PANDEMIA| Boletim Coronavírus desta quinta-feira confirma mais 11 óbitos e 831 novos casos da doença no Estado

Mais 831 casos do novo coronavírus foram anunciados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (17). Com o acréscimo, Mato Grosso do Sul contabiliza 61.794 infectados desde o início da pandemia no mês de março. A média diária de casos confirmados nos últimos 7 dias está em 821.14.





O número de óbitos em virtude da doença passou a 1.133 com as 11 novas mortes confirmadas no Estado, e que dizem respeito aos três últimos dias. Levando em conta a média móvel, 15,57 pessoas perderam a batalha para a Covid por dia na ultima semana.





Desde março, Mato Grosso do Sul possui 245.336 casos notificados, dos quais 179.051 foram descartados. O número de amostras em análise pelo Laboratório Central é de 1.396, e existem 3.095 casos sem encerramento pelos municípios.





Confira aqui o detalhamento do Boletim Epidemiológico.









Por: Mireli Obando, Subcom