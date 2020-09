Queimadas no Pantanal: Para socorrer animais silvestres, deputado Neno Razuk solicita CRAS de campanha

Para socorrer os animais silvestres, vítimas das queimadas no Pantanal, o deputado estadual Neno Razuk solicitou que seja viabilizado e instalado, em caráter emergencial, um CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) de campanha em Corumbá, para atender os animais durante o estado de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul.





A região de Corumbá abrange boa parte da disposição territorial do Pantanal no Estado e o avanço do fogo pelas áreas tem provocado ferimento e até mesmo a morte de inúmeros animais, como foi noticiado pela imprensa local e nacional. Por isso, segundo o deputado é fundamental que seja oferecida uma estrutura para recebimento e primeiro atendimento dos animais feridos, trabalho realizado com maestria pelo CRAS da Capital e que poderá ser somado aos esforços de ONGs, entidades, municípios e Governos Federal e Estadual.





Cenário – Dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais apontam que o quadro atual representa a pior crise das últimas décadas. Já as informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais são de que os incêndios no Pantanal cresceram 210% em comparação com o mesmo período de 2019.





ASSECOM