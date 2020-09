"O prefeito só pensa em eleição e nossa gente morrendo em Aquidauana", rebate Dra. Viviane provando que se voluntariou para atender na pandemia

A médica e pré-candidata a prefeita de Aquidauana Viviane Orro esclareceu sobre as acusações do atual prefeito que ela seria a única médica da cidade a não estar trabalhando durante a pandemia. Mostrando as conversas que teve com ele, Viviane comprovou que se apresentou voluntariamente para trabalhar.





“Se quer falar de mim? Vamos falar a verdade para a população que ele não me deixou trabalhar a UTI de Aquidauana por medo e ciúmes de aparecer. Caso seja preciso vou apresentar minhas conversas pessoais, onde no dia 20 de julho eu pedi sim para trabalhar voluntariamente e ele ficou de falar com a secretário e não deu a resposta”, afirmou mostrando que tentou trabalhar mesmo que sem receber, já que além de ser nefrologista, Viviane é médica intensivista com especialização na USP (Universidade de São Paulo).





Após a denúncia de que há 100% de mortalidade entre os pacientes que são entubados na UTI do Hospital Regional, o chefe do Executivo postou nas redes sociais um texto publicitário onde dizia que “alguns estavam desesperados”. A pré-candidata a prefeita rebateu. “Claro que estamos desesperados, tem 100% de mortalidade dos pacientes na UTI de Aquidauana, vivemos dia de muita insegurança devido a assistência a saúde pífia e caótica que ele oferece na cidade. Com tantas mortes ele tem coragem de dizer que é política? Isso é saúde pública, quer tentar envolver eleição no meio para tentar desviar o foco do problema, que é o alto índice de mortalidade por covid-19 na nossa cidade. Aliás, parece que só pensa em eleição mesmo. Mas não adianta negar, a incompetência está clara como o dia de sol”, apontou.





Atualmente o índice de letalidade da covid-19 na cidade é 3% com 42 mortes, principalmente entre indígenas e quase 1600 casos confirmados, sendo um dos municípios com piores índices da doença em Mato Grosso do Sul. Vale lembrar ainda que desde o começo da pandemia houve a transferência de pacientes da microrregião de Aquidauana para a Capital acontece devido a falta de manutenção na usina de oxigênio do HR (Hospital Regional) Doutor Estacio Muniz, onde o equipamento só chegou recentemente devido a denúncias do deputado estadual Felipe Orro. O município recebeu R$ 6.485.612,97 de repasses federais e R$ 620 mil de recursos estaduais. Estas verbas foram enviadas para a Prefeitura Municipal como auxílio para enfrentamento a pandemia de coronavírus.





ASSECOM