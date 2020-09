EAD: TCE DIGITAL SAÚDE| Curso do TCE-MS prepara gestores públicos uso de nova plataforma

Nova plataforma "TCE Digital Saúde" para a envio dos processos relativos às despesas com saúde





Os gestores públicos em Mato Grosso do Sul passam a utilizar, a partir do dia 14 de setembro, a nova plataforma TCE Digital Saúde para a envio dos processos relativos às despesas com saúde. A iniciativa do Tribunal de Contas do Estado visa o acompanhamento em cada fase do processo. A plataforma que permite maior agilidade e eficiência foi desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MS.





A medida é mais uma ação para consolidar o compromisso com a transparência e demonstra o empenho da atual gestão do TCE-MS, presidida pelo conselheiro Iran Coelho das Neves, com a continua busca do aperfeiçoamento das ações de controle externo, “o curso de capacitação ratifica o empenho do TCE-MS para, no exercício de suas atribuições constitucionais e, sobretudo, de sua responsabilidade social diante de tão grave contingência, assegurar que os recursos públicos, sempre escassos diante das demandas que a crise sanitária e socioeconômica impõe, sejam correta e eficazmente aplicados”, ressalta o presidente da Corte.





Disponível na plataforma EAD da Escola Superior de Controle Externo, o curso de capacitação TCE Digital Saúde já está disponível para jurisdicionados e servidores do Tribunal. As aulas terão início no dia 08 de setembro e serão ministradas pelos instrutores do TCE-MS Anahi Philbois, auditora estadual de controle externo, e Douglas Buchara, analista de sistemas. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro, e as vagas são limitadas. (Clique aqui para fazer sua inscrição)





Por: Alexsandra Oliveira