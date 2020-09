NOVA ANDRADINA| Sargento Leonel Júlio da Cunha: Exemplo de dedicação pela Polícia Militar e de amor pelo Município

Após 23 anos de farda, policial lotado no 8º BPM coloca seu nome à disposição da sociedade como pré-candidato a vereador

O Sargento Leonel Júlio da Cunha, de 45 anos, lotado no 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) e que conta com 23 anos de serviços prestados na área da segurança pública, é um exemplo de dedicação à Polícia Militar e de amor por sua cidade, Nova Andradina.





Filho de Geni Prudêncio da Cunha e do saudoso sargento PM Natalino Júlio da Cunha, Leonel Cunha seguiu os passos de seu pai, que trabalhou na Polícia Militar durante 30 anos. “Ele chegou à Cidade Sorriso em 1974, sendo um dos policiais mais antigos da cidade. Meu pai sempre foi um bom exemplo para seus seis filhos”, destacou.





Sargento Cunha é casado com a professora Cristina Riqueti. Ele, que tem três filhos - Leonardo Júlio da Cunha Padin, de 22 anos; Isadora Riqueti da Cunha, de 19 anos; e vitória Riqueti da Cunha, de 15 anos - ingressou na Polícia Militar em 01 de outubro 1997.





Em 1999, ele foi aprovado como Instrutor e Mentor do Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), iniciativa realizada em todas as escolas municipais, estaduais e particulares existentes em Nova Andradina, que abriram suas portas. Neste contexto, Sargento Cunha conquistou a admiração das comunidades escolares, principalmente dos estudantes.





Cunha frequentou todas as atualizações de instrutores do Proerd em Mato Grosso do Sul, sendo selecionado para o curso de Mentor do Proerd, realizado pela Polícia de São Paulo, na Academia Barro Branco, localizada na Capital Paulista, passando a atender novos currículos como Proerd para os pais e Proerd para adolescentes, além de palestras com temas transversais tendo como alvo públicos de todas as idades.

O sargento frequentou os cursos de Letras na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de História na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi aprovado na seleção para especialização em Direito, Segurança Pública e Cidadania pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).





Além de diversas capacitações e cursos em variadas áreas de atuação, ele também frequentou o curso de Direito nas Faculdades Integradas de Nova Andradina (UNIESP), onde foi autor da monografia intitulada “A Eficácia do Proerd e a Evolução do Seu Programa”.





Sua monografia, inclusive, foi publicada em revista acadêmica e reconhecida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), sendo que, aliada a seus estudos, sua experiência prática no Proerd e a preocupação em proteger as crianças e adolescentes do mundo das drogas e da violência, resultou na criação da Escola de Guarda Mirim de Educação e Cidadania “Sargento Natalino Júlio da Cunha”.

A instituição, reconhecida como de utilidade pública, e que leva o nome do seu saudoso pai, já atendeu durante quatro anos cerca de 1.200 alunos com aulas de primeiros socorros, ordem unida, defesa pessoal, educação física, educação religiosa, educação moral e cívica, instruções de trânsito, prevenção a acidentes domésticos, além de aulas de natação, teatro, dança e coral.





De forma geral, durante seus 23 anos de carreira militar, o Sargento Cunha já formou, entre os frequentadores da Escola de Guarda de Mirim e o público do Proerd, mais de 18 mil alunos através de cursos e palestras. “Deus sempre esteve à frente dos projetos, que têm como objetivo salvar vidas e levar os jovens a sonharem e lutarem com fé por um futuro digno, sem drogas e sem violência”, afirma Leonel.





O empenho e a dedicação do policial, bem como seu amor por Nova Andradina não passaram despercebidos, pois o Sargento Cunha foi agraciado com a Medalha da Insígnia do Mérito Policial Militar pela boa prestação de serviços à comunidade, recebeu também a Medalha dos 20 Anos de Bons Serviços Prestados e, em 2018, foi eleito o Policial Militar Destaque em pesquisa de opinião pública realizada pela empresa Personal Gold.

Cunha recebeu ainda diversas moções de parabenização da Câmara Municipal de Nova Andradina, sendo, em 2007, pelo seu empenho junto ao Proerd; em 2008 por atuar de forma decisiva no salvamento de uma vida; em 2013, por ato de bravura, quando, mesmo estando de férias, identificou e auxiliou na prisão em flagrante de um acusado de arrombamento e furto a uma residência, em 2015, pelas suas ações junto à União dos Militares Evangélicos de Nova Andradina (Umena) e, em 2016, pela implantação da Escola de Guarda Mirim de Educação e Cidadania.





Outro ato de bravura protagonizado pelo policial foi o salvamento de um homem de um prédio em chamas em julho de 2019, quando um incêndio de grandes proporções destruiu uma oficina mecânica em Nova Andradina. Inquérito realizado após o incidente comprovou a atuação corajosa do militar, que arriscou sua vida para resgatar a vítima.





Além disso, sua ficha individual como policial militar o classifica como ótimo e traz ainda o registro de quase 40 elogios pelos bons serviços prestados em favor da sociedade. “Nunca me acomodei em apenas realizar o meu trabalho, mas sempre procurei fazer mais. O amor por Nova Andradina e o meu desejo de contribuir para uma sociedade cada vez melhor me movem constantemente neste sentido”, pontua o sargento.





Cunha também participou, como figurante, do filme “Em Nome da Lei” (2016), obra cinematográfica que narra a trajetória do juiz federal Odilon de Oliveira, gravado na região da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.





Novos horizontes





Além dos seus 23 anos de serviços prestados à sociedade no âmbito da Polícia Militar, o Sargento Leonel Júlio da Cunha revela sua pretensão em poder colaborar com o desenvolvimento de Nova Andradina de outra forma, colocando seu nome, seu conhecimento e sua experiência à disposição da população como pré-candidato a vereador nas eleições deste ano, ao lado do pré-candidato a prefeito, Roberto Hashioka.





“Meu desejo é de poder fazer mais por Nova Andradina, atuando na elaboração de projetos de lei que beneficiem a nossa população em diversas demandas, tendo, é claro, como minhas principais bandeiras de luta, o combate às drogas e à violência, a promoção da educação, da cidadania, da segurança pública e do desenvolvimento do município”, explica o Sargento Proerd Leonel Júlio da Cunha, como é mais conhecido.





O pré-candidato detalha que, entre seus objetivos estão a reabertura da guarda mirim como instituição privada, independente e sem fins lucrativos, a abertura de uma escola militar para os ensinos Fundamental e Médio, o apoio a professores e diretores das instituições de ensino em suas demandas bem como o apoio às ações realizadas pelos mais diversos grupos religiosos, sejam eles evangélicos ou católicos. “Como cristão que sou, acredito na Palavra de Deus como instrumento eficaz para que o ser humano trilhe bons caminhos e viva com dignidade”, afirma.





“No âmbito do combate às drogas e à violência, bem como na questão da segurança pública de forma geral, sabemos que a prevenção é o melhor caminho. Tirar as pessoas da dependência química e do mundo da criminalidade é muito importante, mas evitar que as pessoas trilhem essas estradas tortuosas, oferecendo alternativas e criando políticas públicas neste sentido, envolvendo setores como educação, segurança, saúde e assistência social, por exemplo, é a estratégia ideal”, garante.





“Entendo que posso contribuir com nossa amada Nova Andradina para que ela se torne cada mais desenvolvida e próspera, um lugar onde cada cidadão possa viver com segurança para sonhar, lutar e realizar seus sonhos”, finaliza o pré-candidato a vereador Sargento Proerd Leonel Júlio da Cunha.





