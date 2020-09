Deputado Evander Vendramini discute demandas da segurança pública em Corumbá com comandante do 6º BPM

Em visita ao 6º Batalhão da Polícia Militar em Corumbá na tarde de ontem, 2, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) conversou com o tenente-coronel QOPM Élcio Almeida, comandante do 6º BPM. A segurança pública foi a pauta da reunião, que contou com a presença de vereador corumbaense Manoel Rodrigues (PRB).





A necessidade de se haver um aumento no efetivo do batalhão foi um dos assuntos tratados. “A população de Corumbá ultrapassa 110 mil habitantes. Um número bastante significativo e que merece toda a atenção do poder público na questão do policiamento, sobretudo por estarmos na fronteira com outro país”, ressaltou o parlamentar.





Outro tema discutido na reunião foi a definição de ações da Polícia Militar com apoio do legislativo para auxiliar no combate à covid-19. “Vivemos hoje um novo normal, em que infelizmente temos que aprender a conviver com esse vírus. Porém, mais do que tudo, temos que definir estratégias que venham a combater a proliferação desse mal e, assim, diminuir a dor das perdas humanas e econômicas que estamos vendo acontecerem”, apontou.





Para o deputado, a reunião foi uma forma de reforçar a parceria entre a Polícia Militar e os legislativos estadual e municipal em Corumbá. “Busco, como parlamentar, ampliar e confirmar as relações positivas com os diversos poderes, entidades, representantes e população corumbaense e de todo o Mato Grosso do Sul, de forma a beneficiar nossa gente e contribuir para o avanço do Estado”, apontou Evander.





Por: Adriana Viana