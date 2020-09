No mês de comemoração ao dia do Médico Veterinário, o CRMV-MS apresenta a Campanha de Valorização do Profissional

Criada para ressaltar a importância da valorização da classe médica- veterinária a Campanha tem como objetivo destacar as diversas atuações do profissional na área.





No dia 09 de Setembro é comemorado o Dia do Médico Veterinário e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul (CRMV-MS), pensando em homenagear todos os profissionais e parceiros da área, constituíram uma campanha institucional toda voltada para a valorização do Médico Veterinário na promoção ao bem-estar animal e humano, através de suas áreas de atuação que abrangem inúmeros setores.





Cada setor abriu um leque de possibilidades para não só parabenizar pelo dia, mas também para agradecer todo o cuidado e dedicação dos profissionais de Medicina Veterinária.





De acordo com o presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva, ao longo do tempo, os Médicos Veterinários vêm mostrando a importância do seu trabalho. “O trabalho dos médicos veterinários é de suma importância para o desenvolvimento econômico e social do País e, principalmente, dentro do estado de Mato Grosso do Sul, devido aos serviços prestados a sociedade no cuidado desde a saúde e o bem-estar animal à produção de alimentos saudáveis e atividades que visam a garantia da sustentabilidade ambiental”.





São mais de 80 áreas de atuação que vão muito além das clínicas e dos consultórios veterinários, destinados aos animais de companhia. Os profissionais atuam em atividades ligadas à produção dos alimentos de origem animal que chegam à mesa do consumidor; têm papel fundamental na agropecuária brasileira; podem trabalhar como consultores, responsáveis técnicos, docentes e peritos criminais, judiciais e administrativos; exercem atividades em laboratórios para análise de solo e de água, por exemplo; realizam pesquisas em alimentos; participam da produção de vacinas e de medicamentos de uso animal; e o mais importante, ajudam a garantir a saúde humana.





Regulamentada pela Lei número 5.517, de 23 de outubro de 1968 a profissão do médico veterinário é destaque mundial e cabe ao Conselho Regional de Medicina Veterinária comunicar e prestar todo apoio, tanto aos profissionais de Medicina Veterinária quanto aos profissionais de Zootecnia.





As peças da campanha estão disponíveis nas redes sociais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul, confira na nossa página do Facebook .





Ascom CRMV-MS