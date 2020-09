Estrada de Porto Murtinho pode virar rodovia estadual

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao governador, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Infraestrutura e vice-governador, Murilo Zauith, a realização de estudos técnicos para estadualização da estrada municipal denominada PM-01, principal via de acesso e escoamento de produção localizada na região norte do município de Porto Murtinho. A solicitação atende ao pedido da Câmara de Vereadores por meio de indicação do vereador Sérgio Bacha.





“A estrada PM-01 é bastante extensa e necessita de manutenção adequada. O município não está dando conta em virtude da falta de recursos e equipamentos necessários para realização dos serviços, como por exemplo, patrulha mecanizada”, citou o deputado.





A PM-01 atende produtores rurais de diversas propriedades que se destacam na produção pecuária da região, além da Colônia Bocaiuval onde fica a Escola Municipal Bonifácio Gomes. A falta de manutenção dificulta o escoamento da produção agropecuária das propriedades rurais da região, que tem base produtiva fundada na atividade rural.





Outra questão é que os estudantes necessitam de agilidade e segurança para o deslocamento de suas residências até a escola rural, “é importante a realização dos estudos técnicos para que o Estado se torne competente e responsável pela estrada municipal PM-01", finaliza Felipe.





ASSECOM