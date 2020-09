MS tem "alta positividade" de covid-19 e feriadão pode agravar pandemia

De acordo com a Saúde, a cada 100 testes feitos, 36 são positivos e confirmam presença do vírus na pessoa

Apesar de alguns dados divulgados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) mostrarem decréscimo em mortes pela covid-19 em Mato Grosso do Sul, o titular da pasta, Geraldo Resende, alerta para os perigos do "feriadão" no aumento da infecção pelo novo coronavírus, caso a população não tome medidas de prevenção à doença.





Durante live do boletim epidemiológico divulgado diariamente pela SES, a adjunta da Saúde, Christine Maymone, alerta a alta "positividade" de casos de covid-19 no Estado. Segundo ela, a cada 100 testes feitos, 36 são positivos e confirmam presença do vírus na pessoa.





"Teve um decréscimo mas não podemos baixar a guarda. Essa semana [próxima] tem feriado. Isso vai repercutir daqui 14 dias se não levarmos em consideração o que a doutora [Maymone] há pouco cobrou", completou Resende.





O secretário ainda frisou, durante a coletiva, a necessidade de não aglomerar, utilizar máscara de proteção facial e manter as regras de higiene em dia para evitar propagação da doença. "Não podemos comemorar nada ainda. A doença ainda tem um comportamento bastante agressivo".





Números da doença





Mato Grosso do Sul tem 953 mortes e 53.328 casos confirmados de covid-19. A taxa de letalidade, que é a quantidade de pessoas infectadas que não resistem à doença, está estacionada em 1,8% desde a semana passada.





