Depois de capotar a 100 km/h, carro é atingido por outro em frente a shopping

Acidente ainda envolveu outro veículo, que foi parar na grade do centro de compras da Avenida Cônsul Assaf Trad

Hyundai I30 ficou de teto para baixo na Avenida Cônsul Assaf

Na madrugada de hoje (5), três veículos se envolveram em acidente de trânsito na Avenida Cônsul Assaf Trad, saída para Cuiabá (MT), região norte de Campo Grande.





Segundo testemunha, por volta das 3h, Hyundai i30 a pelo menos 100 km/h se chocou de lado com um Chevrolet Onix branco. A batida foi já próximo da rotatória em frente ao Shopping Bosque dos Ipês.





O impacto fez o i30 capotar na pista e jogou o Onix para a grade do centro de compras. O motorista do primeiro estaria bêbado e fugiu do local, abandonando o carro.





Após a chegada de policiais, já por volta das 4h, motorista de VW Gol branco teria ignorado a sinalização e batido de frente com o i30 capotado. Conforme testemunha, o rapaz também estaria alcoolizado.





Os veículos envolvidos no acidente de trânsito ficaram bastante danificados. Pelas imagens, o i30 acabou de teto para baixo na pista. O VW Gol teve a frente parcialmente destruída.

VW Gol ficou com a parte frontal parcialmente destruída

Fonte: Midiamax

Por: Jones Mário