LOTERIAS| Duas apostas de Mato Grosso do Sul faturam R$ 2,4 milhões na Lotofácil

Apostadores de Mato Grosso do Sul ficaram milionários no sorteio da Lotofácil da Independência, realizado no sábado (12), em São Paulo. Uma pessoa em Campo Grande faturou sozinha R$ 2.499.998,20. O mesmo valor deverá ser dividido em um bolão de seis cotas feito em Maracaju.





Outras 48 pessoas espalhadas pelo Brasil também ganharam esse prêmio. Todas elas acertaram os 15 números.





Já 8.408 apostadores fizeram 14 números e faturaram R$ 942.





Outras 246.828 apostas acertaram 13 números e ficaram com R$ 25,00. Outras 2.702.658 apostas acertaram 12 números e receberão R$ 10,00 de prêmio. E quem acertou 11 números (1.3506.290 apostas) também não ficou no prejuízo e ficou com R$ 5,00, segundo informações da Agência Brasil.





Por: FRANCISCO BRITTO