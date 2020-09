HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (28)

Se depender das estrelas, você começa a semana com a corda toda no trabalho e fará o que estiver ao seu alcance para dar um up na carreira. Para melhorar a impressão que causa nos outros, vale a pena reservar um tempinho extra na hora de cuidar do visual. Mas se conseguir agir discretamente, Lua e Marte vão conspirar para que tenha mais sucesso no trabalho. Lua e Vênus se estranham e avisam: tenha cuidado para se dedicar tanto ao serviço e deixar a família de lado, senão, vai receber algumas críticas do pessoal. Com a entrada da Lua na Casa 11 do seu signo, as amizades em geral ganham nova importância. Vênus e Marte trocam likes e despertam seu lado saudosista, mas talvez valha a pena ir com calma antes de pensar em reatar com um amor antigo. Com a entrada da Lua em Peixes, e o bom aspecto entre o astro e Mercúrio, a relação com quem ama fica mais gostosa. Na paquera, você vai aumentar as chances de sucesso com o crush se receber uma ajudinha dos amigos.