CAPITAL| Secretário presta contas da prefeitura em audiência pública nesta segunda-feira (28)

Audiência pública que está marcada para às 09h na Câmara de Vereadores

Secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto ©ARQUIVO

O secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, vai à Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira (28) prestar contas dos gastos e receitas da prefeitura durante o 2º quadrimestre deste ano. Neto vai detalhar os valores arrecadados e principais investimentos na audiência pública que está marcada para às 09h.





No último encontro de prestação de contas, dia 25 de maio, o secretário apresentou que havia um cenário de pré-crise decorrente dos impactos da pandemia do coronavírus e preocupações com a folha de pagamento. A expectativa para socorrer as finanças era o repasse do Governo Federal, que já vem sendo feito.





A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), Odilon de Oliveira (vice-presidente), Delegado Wellington, Betinho e Dharleng Campos.





Prestação - A prestação de contas é feita a cada quatro meses pela prefeitura, encaminhando aos vereadores relatório da avaliação do cumprimento de metas para o exercício. Na próxima semana, na quarta-feira, dia 30 de setembro, a Câmara Municipal promove audiência para prestação de contas específica dos recursos da saúde em Campo Grande.





Pela internet - Em decorrência da pandemia de Covid-19, a audiência será fechada ao público, que pode participar de forma virtual, encaminhando perguntas ou comentários nas transmissões ao vivo - Em decorrência da pandemia de Covid-19, a audiência será fechada ao público, que pode participar de forma virtual, encaminhando perguntas ou comentários nas transmissões ao vivo Facebook/Câmara Municipal e no Youtube/Câmara Municipal









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes