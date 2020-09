ELEIÇÕES 2020| PT lança Kemp para prefeitura e ex-secretária como vice

Partido segue em chapa pura e vai apostar nas pautas de inclusão social na Capital

Sem partidos aliados, o PT lançou o deputado estadual Pedro Kemp (PT) como candidato a prefeito da Capital. A convenção desta manhã (13), realizada de forma virtual, também confirmou o nome da ex-secretária de Assistência Social, Eloísa Castro Berro, para o cargo de vice.





“Estou muito motivado para disputa e contente que o partido vai novamente lutar pela prefeitura de Campo Grande, que se trata de um sonho antigo da legenda. Estivemos muito perto de vencer em 1996 e vamos continuar com este sonho”, disse Kemp.





Ele adiantou que a principal bandeira da campanha será a “inclusão social” e os programas que possam ajudar as pessoas mais carentes. “Também vamos dar prioridade para saúde pública, transporte coletivo, educação e geração de empregos”, destacou. Uma das propostas é construir um hospital municipal na Capital.





Kemp ponderou que o PT buscou alianças com os partidos de esquerda, para formar uma parceria na eleição de Campo Grande, no entanto ponderou que cada sigla resolveu seguir o seu caminho. “Não foi possível (aliança), mas vamos seguir forte com nossa militância, e estamos empolgados com a campanha”, descreveu.





Na sua chapa majoritária foi escolhida a ex-secretária estadual de Assistência Social, Eloísa Castro Berro, que esteve na pasta durante a gestão do ex-governador Zeca do PT. Ela também foi a primeira coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande.





“Se trata de uma companheira histórica do PT, que tem grande experiência na área de assistência social e gestão de políticas públicas. Um quadro qualificado e preparado para ajudar na administração da cidade”, afirmou Agamenon do Prado, presidente municipal do PT.





Chapa – Para disputa na proporcional, o partido lançou 43 vereadores, entre eles Airton Araújo (PT), que vai tentar a reeleição na Câmara Municipal. A legenda que já chegou a ter quatro representantes no legislativo, agora conta com apenas um em Campo Grande.





