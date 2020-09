ELEIÇÕES 2020| MDB, DEM, PDT e Patriota se juntam e lançam candidatos em Camapuã

Os partidos políticos MDB (Movimento Democrático Brasileiro), DEM (Partido Democratas), Patriota e PDT (Partido Democrático Trabalhista) vão caminhar juntos nas eleições 2020 em Camapuã.





Na tarde de terça-feira (15/09) DEM, MDB e Patriota realizaram suas convenções municipais e oficializaram a coligação majoritária “Camapuã Merece Mais”.





A indicação do candidato a prefeito ficou por conta do DEM, que aprovou o nome do empresário Manoel Eugênio Nery.





Nestas eleições, terá como candidato a vice-prefeito o atual vereador Aloizio Targino Ferreira, do Patriota.





Com dois nomes fortes e já conhecidos pela população, os partidos acreditam na vitória.





Candidatos a vereador





Em Camapuã, além do candidato a prefeito, o DEM terá ainda 11 candidatos a vereador: Pedrinho Cabeleireiro, Nilcilei Dog, Girsel da Viola, Roberto Canzilo, Hélio Policial, Jorge Carvalho, João Bizorro, Fátima Malaquias, Ana Paula Graeff, Cleide Rezende e Neura Klein.





Já o MDB, que desta vez não lançou candidatura própria para o cargo majoritário, terá 13 nomes disputando uma vaga na Câmara Municipal, entre eles, o do atual presidente do Legislativo, Lellis Ferreira. Além dele são candidatos também: Ronnie Sandro, Dr. José Dias, Altemar Cabeleireiro, Dr. Roberto Suassuna, Professor Kalid, Braz Lima, Pimentel, Geovane Cabeleireiro, Cida Ramos, Bruna Rodrigues, Rose Dias e Elma Lemos.





O Patriota decidiu não indicar candidatos para a eleição proporcional.





Este ano será a primeira vez em que os candidatos ao cargo de vereador não poderão concorrer por meio de coligação.





Será eleito o candidato que obtiver votos igual ou superior a 10% do que eficiente eleitoral.





A mudança foi atribuída pela reforma eleitoral aprovada em 2017 e em vigor a partir deste ano.