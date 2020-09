ELEIÇÕES 2020| Em Inocência, DEM coliga com PSD e indica candidato a prefeito

Durante a convenção municipal realizada na manhã desta quarta-feira (16/09), os membros do Democratas (DEM) de Inocência aprovaram a coligação na majoritária com o PSD (Partido Social Democrático) e lançaram Antônio Ângelo Garcia dos Santos, candidato a prefeito.





Com o nome “Unidos pelo desenvolvimento de Inocência”, a coligação terá dois candidatos já populares na cidade.





Antônio Ângelo administrou Inocência por oito anos, entre 2009 e 2016, e agora volta a disputar a cadeira da prefeitura ao lado de Adair Aparecido Freitas (PSD), o Professor Adair, candidato a vice-prefeito e que atualmente é vereador.





Já na proporcional, o DEM terá oito candidatos disputando por uma vaga de vereador em Inocência, sendo 5 homens e 3 mulheres, de acordo com que prevê a legislação.





Os candidatos são: Shell Leiteiro, João Seleiro, Zoinho do São Pedro, Luiz Mandioca, Manoel Dias, Agda do Semy, Mayara dos Santos e Talita Leandra.





O PSD por sua vez lançou sete candidatos a vereador em Inocência: Ozeane Ajalas Zi, Amilton Modesto, João Maria Ladeia, Gilmar Gossler, Maria Aparecida Tata, Genilson Boi e Milena Campos.





A convenção do DEM em Inocência contou com a presença de líderes políticos, entre eles o vice-governador do Estado, Murilo Zauith.





ASSECOM