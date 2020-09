ELEIÇÕES 2020| Em convenção, MDB confirma Marcio Fernandes e Juliana Zorzo para disputar prefeitura

Deputado estadual exaltou ex-governador André Puccinelli e criticou Marquinhos

Em convenção realizada na tarde desta terça-feira (15), o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) confirmou os nomes do deputado estadual Marcio Fernandes e da ex-vereadora Juliana Zorzo para disputar a prefeitura de Campo Grande.





Os candidatos foram apresentados à imprensa durante o evento. Na entrevista coletiva, estavam presentes além de Fernandes e Juliana lideranças como o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli.





O deputado estadual exaltou o legado do MDB na prefeitura e no governo, comandadas por Puccinelli. “André revolucionou e transformou a prefeitura e o governo. Existe Campo Grande antes do André e depois do André”, afirmou.





Fernandes destacou ainda sua experiência, de sua vice, e das outras lideranças. “Trago minha experiência de quatro mandatos na Assembleia Legislativa. Juliana é experiente, conhece a cidade e traz a leveza da mulher [à chapa]”, disse.





Sem citar o prefeito Marquinhos Trad (PSD), o parlamentar criticou a atual administração. “A geração de empregos não ocorre como deveria porque não temos uma administração ativa. […] A saúde é um problema imenso, há deficiência no atendimento e faltam especialistas”, disse.





Quem são os candidatos





Marcio Fernandes é deputado estadual desde 2007 e concorre pela primeira vez a um cargo no Executivo. É graduado em Medicina Veterinária, casado e pai de duas meninas.





Juliana Zorzo foi suplente de vereadora na legislatura 2013-2017, assumindo a cadeira de Herculano Borges e em seguida, o comando da Fundação Municipal de Cultura (Fundac). Até então, era diretora da indústria alimentícia Dallas.





Por: Adriel Mattos